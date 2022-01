France Football – Onana colpisce subito: condizioni top alle visite, sarà ufficiale a febbraio

Il portiere ha impressionato positivamente lo staff nerazzurro

Buone notizie per l'Inter in chiave futura. Secondo quanto riportato da France Football, lo staff medico è rimasto piacevolmente colpito dalle condizioni fisiche di André Onana, che poco prima di iniziare la Coppa d'Africa ha svolto le visite per cominciare l'avventura in nerazzurro.