Steven Zhang, ex presidente dell'Inter, si trova a Shangai. Un'occasione buona per seguire anche il Masters 1000 di Tennis in programma in questi giorni. Sui social è apparsa una foto che lo ritrae insieme a Fabio Fognini, tennista italiano e noto tifoso nerazzurro. I due sono andati a cena insieme.

Zhang non torna in Italia da diverso tempo, neppure dopo aver perso l'Inter, e non ha nemmeno partecipato di persona alla festa per la conquista della storica seconda stella.