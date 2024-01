L'Inter si presenta a Firenze per sfidare la Fiorentina senza quattro titolari (Acerbi, Dimarco, Calhanoglu e Barella), con una partita in più sul groppone (la finale di Supercoppa) e tre giorni di riposo in meno nelle gambe. E con l'handicap dell'asterisco in classifica. Risultato? Vittoria di misura, tre punti pesanti e freccia sulla Juventus, sorpassata in classifica all'alba del Derby d'Italia. Quelli conquistati al Franchi sono tre punti sofferti, ma dal peso specifico incalcolabile.

La trama della gara è chiara: la Fiorentina è più aggressiva e prova a fare la partita spinta dalla carica del Franchi, l'Inter resta bassa con l'idea di intercettare le linee di passaggio e di ripartire, sfruttando gli errori avversari. È da lì che nasce la prima occasione da gol di Lautaro, mentre dall'altra parte la giocata vincente di Nzola è vanificata dal fuorigioco. I nerazzurri danno però l'impressione di poter far male andando in verticale negli spazi e infatti ci vanno vicini con l'imbucata di Darmian per Thuram che porta al miracolo di Faraoni su Carlos Augusto, a ridosso della linea di porta. L'appuntamento col gol è però solo rinviato al corner seguente: Asllani pennella dalla bandierina, il solito Lautaro incorna la palla dell'1-0. L'Inter si dimostra cinica e compatta, concede poco e prova a pungere con gli sprint di Thuram e gli inserimenti di Frattesi. E può contare anche su Sommer (che si fa trovare pronto quando chiamato in causa volando e smanacciando il tentativo ravvicinato di Bonaventura) e su un Bastoni decisivo in chiusura. I viola aumentano la spinta nel finale di tempo affidandosi anche alle palle alte e alla fisicità di Nzola, ma l'Inter riesce ad andare al riposo con un prezioso gol in vantaggio.

Invasione di campo a parte, la ripresa comincia con la classica ripartenza interista che porta due volte alla conclusione Lautaro, sempre servito da Frattesi. La Fiorentina tiene sempre alto il baricentro, l'Inter ragiona in verticale aprendo gli spazi con la costruzione dal basso. Allo scoccare dell'ora di gioco Inzaghi butta nella mischia Acerbi, Dumfries e Arnautovic per Bastoni, Darmian e Thuram, mentre Italiano richiama Ikoné e rilancia Nico Gonzalez. Neanche 5' e l'austriaco trova il gol, anche in questo caso annullato per fuorigioco (di Mkhitaryan), mentre nell'area nerazzurra i pericoli maggiori li crea Nzola con la sua stazza fisica. La partita diventa via via più confusa, con tanti duelli in mezzo al campo. Ma anche in area di rigore: al 74' Aureliano va al VAR per rivedere il contatto Sommer-Nzola e fischia calcio di rigore per la Fiorentina. Dal dischetto di presenta Nico Gonzalez, ma lo svizzero gli chiude in faccia la possibile sliding door del match ipnotizzandolo dal dischetto. Nel finale c'è spazio anche per Sanchez e Bisseck, con meritato riposo per Lautaro e Pavard. E tre punti che viaggiano verso Milano.

