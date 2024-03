Il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, è intervenuto ieri nella diretta Youtube sul canale di Diego Ligorio per spiegare quanto sta accadendo sulla questione stadio. In primis, però, ha parlato della grande stagione dell'Inter. "Da tifoso sto godendo, detto in maniera diretta. I numeri sono impressionanti, ci stanno facendo sognare. Non ricordo una stagione così, forse con Mourinho ma era un'altra Inter. Quando vedo giocare questi ragazzi vedo una squadra che gioca con consapevolezza, senza timori reverenziali e l'Atletico a San Siro è un esempio. Tocco ferro ma ci sono i presupposti per fare molto bene. Mi auguro si possa sognare ancora in maniera importante. Inter-Genoa? Una flessione ci può stare, non sono marziani. Ho visto qualcuno un po' sulle gambe, ma fortunatamente abbiamo vinto. Ci sono quindici punti sulla seconda, sedici sulla terza... I presupposti ci sono tutti. Abbiamo dei numeri che parlano da soli. A 72 punti lo scorso anno abbiamo finito il campionato. Adesso li abbiamo fatti con undici partite da giocare".

Quindi si entra nel vivo della discussione sul futuro impianto. "Che si vada verso un nuovo stadio è fuori discussione, se poi sarà a Rozzano o a San Siro ristrutturato non lo abbiamo capito. Di sicuro su Rozzano c'è la deadline del 30 aprile quando scadrà il diritto di prelazione sull'area che l'Inter ha ottenuto dai proprietari, quindi se non chiede una proroga o non presenta studi o altro vuol dire che i progetti sono previsti altrove. Se invece dovessero presentare qualcosa, come uno studio di fattibilità ma i tempi non ci sono secondo me, la pista Rozzano si farebbe allora più concreta. Come dico sempre, Rozzano lo stadio non lo ha mai avuto quindi poco cambia. C'è stato un ordine del giorno per impegnarmi ad impedire in tutte le sedi la costruzione dello stadio e io ho risposto che mi impegnerò per il contrario, ad agevolarlo, qualora ci fosse l'interesse. L'area è edificabile, la scelta è tra i due tipi di edificazione e non c'è discussione sul fatto che lo stadio sia la migliore. L'impatto di una trentina di partite all'anno sarebbe inferiore, si potrebbero richiedere dei servizi che alla città farebbero comodo e il traffico non si sommerebbe a quello generato alle ore di punta. Credo che lo stadio sarebbe importantissimo per Rozzano ma non dipende da me. Come Comune abbiamo fatto tutto quel che era previsto si facesse, la decisione sta all'Inter. Da Milano arrivano proposte che capisco anch'io: fossi sindaco di Milano cercherei di trattenere le squadre perché San Siro è San Siro ma non è più al passo coi tempi. Tutte le squadre europee puntano allo stadio di proprietà, non devo spiegare io cosa significa. Personalmente mi domando come potranno conciliare la ristrutturazione e la presenza di settantamila persone. Non so che accordi e proposte ci siano sul tavolo perché non le conosco, ma immagino che il mancato incasso delle società verrà fatto pesare e che quindi ci sia una compensazione".

"E' normale - continua Ferretti - che tutto dipende dalla volontà, se dovessero scegliere Rozzano è chiaro che non si potrà prescindere da uno studio della viabilità e quindi una modifica importante, nonché da un potenziamento dei trasporti. Pensare di inserire lo stadio senza rinforzare le arterie, modificandole per favorire il traffico che genererà lo stadio, è impensabile. Per cui se dovessero scegliere di costruire a Rozzano dovranno presentare uno studio all'altezza di un'opera così importante. Le cifre della ristrutturazione? Se prendiamo a paragone la ristrutturazione del Bernabeu, quella è una ristrutturazione a 360° per cifre non lontane dal miliardo di euro. Con 300 milioni la ristrutturazione di San Siro ipotizzo che sia parziale, anche se non conosco la proposta sottoposta a Inter e Milan. Sia Inter che Milan hanno manager capacissimi, sapranno fare gli interessi delle società che rappresentano e faranno la scelta migliore. Scopriremo quale sarà. La capienza? Sotto i 70mila spettatori non vanno mai, per cui il dato non può prescindere da questo. In più Milano ospita le finali di Champions e quindi non possono stare sotto i 70mila. Le due società hanno più o meno la stessa presenza di spettatori, per cui quel numero non può essere rivisto verso il basso. Sono veramente curioso di vedere il progetto. La volontà delle squadre o almeno dell'Inter è giocare il 2028/2029 nel nuovo stadio. Non può passare quest'anno senza che partano con una decisione, anche solo nei prossimi sei mesi, altrimenti non ci arrivano. Sono curioso di sapere che decisione prenderanno, sono chiaramente parte interessata come sindaco ma anche come tifoso. Vorrei che la squadra avesse la sua casa".

Ferretti parla anche di un possibile paragone con l'idea del Milan a San Donato per il proprio impianto. "Non conosco la realtà di San Donato, noi dal punto di vista burocratico abbiamo un percorso più semplice perché abbiamo già preparato un Pgt ed è previsto lo stadio. Poi ci saranno la conferenza dei servizi, tutte le valutazioni, l'impatto ambientale e quel che la norma prevede, ma il Pgt ha previsto che si possa fare. Qui non c'è proprietà e di là invece pare sia diventato di proprietà. Poi su quel terreno dovranno far valere una serie di diritti e richieste, l'iter burocratico non è ancora partito".

Infine, dice Ferretti, "noi possiamo continuare a fare ipotesi ma ribadisco che sarebbe carino capire che progetto è stato sottoposto, magari è rivoluzionario e convincerà le società. Per ora possiamo fare congetture. Posso solo ribadire che mi auguro la scelta ricada su Rozzano, da noi non può arrivare nessun'altra decisione. La scelta rimane appannaggio esclusivo della società".