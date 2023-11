Stadio dell'Inter a Rozzano? Parola ancora al sindaco Gianni Ferretti che, intervistato da 7 Gold, è tornato a d affrontare il progetto del club nerazzurro, il giorno dopo le dichiarazioni dei due AD Alessandro Antonello e Beppe Marotta in merito: "Quando abbiamo incontrato la società, le due principali criticità che sono emerse riguardano la viabilità e i trasporti. Per un’opera così importante, andranno assolutamente riviste. Tuttavia sono criticità risolvibili, mentre le altre strutture già presenti andranno rinforzate. L’area comunque è già servita con il capolinea della metropolitana di Assago".

Ferretti poi risponde al sindaco di Milano, Beppe Sala, che aveva ridimensionato le possibilità del Comune di Rozzano di far fronte a un impegno del genere in termini di sicurezza: "Il nostro corpo di Polizia conta 50 agenti e non 15. Qualora si concretizzasse la costruzione dello stato, ci organizzeremo assumendo oppure facendo convenzioni con i comuni limitrofi. Come Comune abbiamo fatto tutto il necessario. Ora, per usare una metafora calcistica, la palla passa all’Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!