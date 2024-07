Allenamento mattutino, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, ad Appiano Gentile per tutta la rosa interista, che ha avuto poi il pomeriggio libero. Ma non tutti: Hakan Calhanoglu, Marko Arnautovic e Yann Sommer, ossia gli ultimi arrivati dalle ferie estive, si sono fermati nel centro sportivo nerazzurro e hanno quindi lavorato anche nella seconda parte della giornata assieme a qualche giocatore della Primavera aggregato. Domani stesso programma di oggi: per tutti una seduta mattutina, allenamento nel pomeriggio per chi ha incominciato dopo i compagni di squadra il ritiro.

