Giovanni Leoni continua a essere un giocatore di interesse per l'Inter, al di là del fatto che i nerazzurri oggi siano impegnati sull'acquisto del braccetto mancino di cui si parla da settimane. Non corrisponde al vero, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, che la società di Viale della Liberazione abbia abbandonato la pista che porta al promettente 18enne della Sampdoria. Semplicemente, oggi non rappresenta una priorità e non c'è bisogno di forzare la mano, anche perché la prospettiva del club blucerchiato nel frattempo è cambiata.

Non c'è più infatti bisogno di cedere il cartellino di Leoni nell'immediato, pur trattenendolo in prestito per un'altra stagione come alla base di ogni discussione. La Samp, non avendo ricevuto offerte irrinunciabili, ha deciso di correre il 'rischio' di tenere il ragazzo nella speranza che faccia ancora bene in Serie B e, magari, aiuti la squadra a tornare in Serie A. In tal caso, è ovvio che il valore del difensore aumenterebbe così come l'interesse nei suoi confronti. E nella peggiore delle ipotesi, se anche non riuscisse a ripetersi, sarebbe comunque un 19enne con enormi prospettive davanti da far crescere in casa.

Alla luce di questi ragionamenti, gli approcci di un club tedesco, uno spagnolo e soprattutto dell'Inter (più defilati Napoli e Juventus) sono stati per adesso respinti nella speranza che nei prossimi mesi si possa ragionare su cifre più alte. L'Inter, dal canto suo, continuerà a monitorare la crescita di Leoni auspicando di poter sfruttare questa corsia preferenziale creata negli ultimi tempi quando arriverà il momento di farsi avanti concretamente una seconda volta.