FcIN – Dzeko-Inter, tutto fatto. Per il secondo attaccante volata Zapata-Correa

Entro 72 ore i nerazzurri vogliono sbrigare tutte le formalità. Il colombiano favorito sull'argentino, per il quale si punta su Lucci

Edin Dzeko all'Inter dalla Roma, affare fatto. L'intesa tra i nerazzurri e il giocatore bosniaco è trovata e secondo quanto appurato da FcInterNews entro le prossime 72 ore l'Inter vuole espletare tutte le formalità prima dell'annuncio dell'attaccante ex Wolfsburg. Adesso rimane da stabilire quale sarà il secondo attaccante da inserire nella rosa di Simone Inzaghi: sarà volata tra Duvan Zapata e Joaquin Correa, col colombiano in pole position. I due profili sono simili a livello economico, l'atalantino rimane il più gradito per la ben nota somiglianza fisica e tecnica con Romelu Lukaku. Se non dovesse arrivare la quadra, allora rotta sul Tucu: c'è tensione tea Lazio e Inter, ma l'agente del giocatore Alessandro Lucci conta di fare da mediatore per strappare un prezzo accettabile. E il giocatore ha tra l'altro un'intesa già collaudata con Lautaro Martinez, figlia dell'esperienza nella Nazionale argentina.