Farris: “All’Inter gioco in casa. Obiettivi? Top in Italia e avanti in Europa”

Il vice di Simone Inzaghi ha parlato alla televisione di casa nerazzurra dell'impatto con Milano e delle aspettative del club campione d'Italia

Massimiliano Farris, vice di Inzaghi all'Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni della tv di casa. Ecco le sue dichiarazioni. "Il ritiro è andato molto bene. Per noi era importante il primo approccio con la squadra, e si è letto anche della volontà del mister e nostra di conoscere il gruppo anche prima del raduno. Giorni di lavoro intensi, serviti per conoscere i ragazzi anche a livello umano. Sta a noi calarci in questa nuova realtà".