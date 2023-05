Il vice allenatore nerazzurro Massimiliano Farris è intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare il match vinto per 4-2 contro il Sassuolo, facendo le veci di Simone Inzaghi rimasto senza voce: "Il segreto è la voglia e la concentrazione che mettono in campo i ragazzi. Avevamo messo in guardia i ragazzi perché abbiamo imparato come funziona, come lo scorso anno abbiamo affrontato il Sassuolo dopo la Champions, quest'anno in più abbiamo un derby che è dispendioso psicologicamente. La squadra ha saputo assorbire l'impatto iniziale, poi li abbiamo fatti rientrare in partita perché hanno giocatori di assoluto valore. E poi l'abbiamo chiusa com'era giusto che fosse".

Avete controllato bene tranne qualche brivido nel secondo tempo.

"Dopo il 3-0 è riuscito a scardinare la nostra difesa, ma chiaramente non riguarda solo i difensori. Sicuramente loro sono una squadra forte che ti sa mettere in difficoltà. Quando fai delle scelte che vengono ripagate è più facile scendere. Ci hanno dato tantissimo gli attaccanti, ci metto anche Correa che è molto benvoluto dal gruppo. Il nostro è un gruppo unito e ci aveva dato fastidio che si parlasse di uno scollamento. Il gruppo è unito e finalmente i valori stanno venendo fuori".

Chiunque gioca riesce a dare il proprio contributo.

"Oggi sono rimasti fuori Calhanoglu e Barella che sono stati i primi a incitare i compagni nel prepartita, sono i primi a spingere e a supportare e i risultati si stanno vedendo sul campo".

Che partita sarà martedì?

"Non dobbiamo pensare al vantaggio, sono parole banali ma è quello che dobbiamo fare, come abbiamo fatto contro il Benfica. È un momento in cui tutte stiamo spendendo tanto, ma non ci dobbiamo far sorprendere".