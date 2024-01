Continua a tenere banco, sui social soprattutto, il contatto tra Duda e Bastoni durante Inter-Hellas Verona, contatto che 'sporca' l'azione che poi porta al gol di Frattesi. Da un lato l'inferocita folla anti-Inter, per lo più composta da milanisti e juventini, dall'altro chi si ostina a ritenere legittimo il contatto non fischiato tra i due giocatori sopraccitati. In entrambi i casi, il dado è tratto e il gol di Frattesi ha portato alla squadra di Simone Inzaghi tre fondamentali punti per la corsa scudetto.

All'indomani del match, Gianfelice Facchetti torna sull'argomento con tanto di piccante ironia: "Duda è riuscito a superare la notte, sta bene e ha ripreso conoscenza - assicura il figlio dello storico capitano nerazzurro in una 'nota' pubblicata attraverso una storia Instagram -. Appena sveglio ha chiesto una copia di Tuttosport. Ha voluto rassicurare i fan biancorossoneri. Djuric si è ingelosito perché quando lo marcava Gatti non gli volevate così bene".

