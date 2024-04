Convocato speciale nello studio di Radio 24, Gianfelice Facchetti ha presentato il suo nuovo libro 'Capitani', confessando un debole per Paolo Maldini: "Ha dimostrato in campo e nei suoi passi da dirigente, fermati per ragioni non troppe ragionevoli, di essere una persona con sale in zucca e grande capacità tecnica. Avrebbe fatto bene all'Inter. Totti e Del Piero? Chi non li avrebbe voluti, sono universali, dei monumenti che stanno bene ovunque".

Il discorso, poi, si è spostato su Armando Picchi, uno dei leader della Grande Inter di Helenio Herrera: "Nel Mondiale del '66, sciagurato per l'Italia, Picchi, da inviato de Il Tirreno, si presentò nella camera di mio padre per andare a consolarlo. Questo è un capitano".

Il discorso, infine, si sposta alla stretta attualità, in particolare su quando l'Inter vincerà lo scudetto della seconda stella: "Il 22 aprile mi sono tenuto libero (ride, ndr). Se ci sarò? Sto provando a procurarmi i biglietti. Forse era una bufala che circolava sul Web, ma a un certo punto sembrava che tanti milanisti volessero disertare lo stadio al derby, invece poi è prevalso giustamente l'orgoglio di cercare di rimandare la festa agli altri. Io comunque non lo avrei regalato il mio abbonamento. Il 5 maggio è stato già esorcizzato nell'anno del Triplete, forse vincerlo il 22 aprile sarebbe molto interista, quella sarebbe la suggestione più bella. Dopodiché ci vuole molto pragmatismo e, come dicono gli allenatori, bisogna pensare partita dopo partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!