Evergrande evita il default: pagati 83,5 mln di dollari. Anche Suning respira

L'azienda immobiliare cinese ha pagato il coupon sui bond offshore scaduti lo scorso 23 settembre

Evergrande si salva in extremis dal default: l'azienda immobiliare cinese, infatti, ha pagato gli 83,5 milioni di dollari di coupon sul bond offshore in dollari scaduti il 23 settembre attraverso un conto Citibank. La mossa, riferisce il Securities Times in base a quanto ha appreso, ha evitato il default di un soffio visto che i 30 giorni di tolleranza sarebbero scaduti domani; Evergrande ha rimesso i fondi da 83,5 milioni di dollari sul conto della banca fiduciaria Citibank il 21 ottobre in vista del pagamento a ciascun detentore dei bond offshore marzo 2022.