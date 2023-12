Dopo aver fatto la trafila delle Nazionali giovanili tedesche, diventando anche capitano dell'Under 21, il difensore dell'Inter Yann Bisseck potrebbe difendere da senior i colori del Camerun, suo Paese d'origine. Samuel Eto'o, presidente della FECAFOOT, la Federcalcio locale, ha già instaurato un primo contatto in merito, secondo le informazioni di Sky Sports Deutschland: Eto'o si sarebbe informato direttamente con l'Inter, club col quale ha vinto la Champions League 2010, per saggiare le qualità del giocatore. Pressoché impossibile, però, che Bisseck possa già accettare un'eventuale convocazione per la Coppa d'Africa in programma dal prossimo 13 gennaio, sempre secondo la stessa emittente: in questo momento, la sua mente è rivolta esclusivamente all'Inter.

