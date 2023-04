Sebastiano Esposito torna titolare, ma soprattutto torna al gol con la maglia del Bari. E quello firmato dal ragazzo di scuola Inter è indubbiamente un gol pesantissimo per la corsa playoff della formazione di Michele Mignani, perché permette ai biancorossi di aprirsi la strada per la rimonta sul Pisa passato in vantaggio con il rigore di Ernesto Torregrossa nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione arrivata al 12esimo del primo tempo di Adam Nagy. Il Bari strappa i tre punti al 90esimo con un altro calcio di rigore, segnato da Mirko Antenucci. Con questa vittoria, i Galletti restano in scia del duo Frosinone-Genoa, col Grifone distante sei punti.

