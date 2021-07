Esposito: “Avevo altre offerte, ma il Basilea mi voleva davvero”

L'attaccante arrivato in prestito dall'Inter: "Questo è un club prestigioso, mi sento molto bene qui"

Dopo aver bagnato il suo debutto nel campionato svizzero con la rete del 2-0 al Grasshoppers, Sebastiano Esposito si concede in un'intervista alla Basler Zeitung dove in primo luogo torna sull'autogol del vantaggio del Basilea: "Mio gol anche quello? No, io ho fatto il secondo e forzato il primo. È così che la metterei. Sono molto contento della mia prima partita e anche di aver portato i tre punti a Basilea".