ESCLUSIVA – Ag. Vagiannidis: “Torna in Grecia per mostrare le sue qualità”

L'agente del laterale greco conferma: "Percentuale all'Inter sull'eventuale futura rivendita di Georgios"

Georgios Vagiannidis è pronto a salutare l’Inter. Il suo agente Dimitris Zinonos, in esclusiva per FcInterNews, conferma come la trattativa per il ritorno in patria sia molto avanzata: "La cosa più probabile è che ritorni in Grecia. L’operazione prevede un trasferimento gratuito al Panathinaikos con una percentuale per i nerazzurri sulla futura rivendita. Il ragazzo torna in terra ellenica per giocare e per mostrare le sue qualità".