Intervistato nei giorni scorsi da Politiken, Christian Eriksen, ex centrocampista dell'Inter oggi al Manchester United, rivela come l'esperienza in Italia gli sia servita per il suo nuovo profilo tattico: "È iniziata all'Inter con Antonio Conte, dove ho giocato più come interno di centrocampo ed ero un giocatore di costruzione. Ho avuto una conversazione con Erik Ten Hag prima di trasferirmi allo United, dove abbiamo parlato di dove mi vedeva in campo. Ho detto che adesso somigliavo di più a un numero otto. È davvero un bel ruolo. Mi piace essere coinvolto nel gioco e creare qualcosa più in basso nel campo. Ovviamente segno meno gol, ma il numero di assist è più o meno lo stesso".

