E’ già Inter-Juve, Marotta: “Le parole di Bonucci ci stimolano maggiormente”

La replica dell'ad nerazzurro al difensore bianconero che aveva detto: "Scudetto perso più per colpa nostra che per merito di chi poi ha vinto"

Beppe Marotta ha commentato con il sorriso stampato sulla labbra la dichiarazione di Leonardo Bonucci che, a Prime Video, ha spiegato che la Juve l'anno scorso non ha vinto lo scudetto per "colpe nostre più che dei meriti di chi poi ha vinto, che pure ha fatto una grande stagione". Telegrafica e senza polemica la replica dell'ad interista, incalzato sul tema da Mediaset Infinity prima della gara con lo Sheriff: "Leo è molto abile, questa sua affermazione non può fare altro che stimolarci maggiormente".