E’ ancora un’Inter formato coppa quella che accede, con merito, alla seconda finale di fila di Coppa Italia. Formato coppa perché l’Inter, come in Champions, gioca con autorità, con ritmo, con grinta e voglia, e come in Champions, quando vuole, ottiene ciò che vuole. Una partita condotta sempre dai nerazzurri, che hanno concesso poco alla Juventus, qualche conclusione da fuori e qualche cross ben intercettato da Onana, e hanno costruito diverse palle gol, purtroppo non tutte capitalizzate alla perfezione. La differenza l’ha fatto il gol in inserimento a sorpresa di Dimarco che ha sorpreso e spiazzato Perin; un bel gol lo aveva segnato anche Dzeko a inizio ripresa lasciando sul posto Bremer e infilando sul secondo palo, ma in posizione di fuorigioco.

Inter ancora vicina al gol con Mkhitaryan che mira il palo più lontano, ma è bravo Perin a volare e respingere. Ancora Inter avanti con una bella azione di Dumfries che scarica in mezzo una bella palla sulla quale Lautaro non arriva per un soffio, ma è un’Inter solida e convincente.

Qualificazione quindi meritata e convincente, domani si scoprirà l’avversaria tra Fiorentina e Cremonese, intanto una finale è già in calendario.