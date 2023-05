"Penso che il calcio sia cambiato molto". Debutta così Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, nell'intervista rilasciata alla UEFA per il format 'The UCL Show', nella quale il bosniaco presenta la supersfida di mercoledì contro il Milan. "Tutti quanti devono saper giocare e io amo molto quelli che sanno giocare a calcio in modo diverso. Quando giocavo nella mia squadra in Bosnia da piccolo, rimanevo spesso in campo oltre gli allenamenti perché volevo migliorare a calciare col sinistro. Non ero molto bravo da quel lato e volevo migliorare. Uno dei miei allenatori mi chiamava Andrij Shevchenko perché ero biondo come lui e avevo alcuni movimenti che lo ricordavano. Da lì, piano piano, ho iniziato a guardarlo. Mi ricordo la tripletta che ha segnato a Barcellona, da lì è diventato il mio attaccante preferito".

Il Cigno di Sarajevo ricorda l'impresa compiuta nella Champions del 2019 quando con la Roma eliminò il Barcellona ai quarti di finale: "Ho sicuramente ricordi meravigliosi di quella partita. Non è stato un quarto di finale normale: avevamo perso 4-1 all'andata in Catalogna, il 95% delle persone pensava che fossimo già eliminati. Eusebio Di Francesco preparò la parttia di ritorno alla grande, ce l'abbiamo fatta e rimarrà nella storia della Roma e della Champions". Il presente di Dzeko, però, si chiama Inter: "Questo è il mio secondo anno qui, abbiamo già vinto tre trofei. L'Inter deve continuare a fare l'Inter, giocare bene specie in Champions. Siamo arrivati a queste semifinali battendo squadre importanti, prime nei loro campionati. Il derby? Ci saranno due partite spettacolari, un derby in semifinale deve rendere orgogliosa tutta Italia e soprattutto la città di Milano. Ci saranno tante emozioni, dove le due squadre daranno sicuramente tutto perché si giocano la finale".

