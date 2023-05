"Prima di tutto, felice di vederti. Nemmeno tu l'avresti parato...". Inizia con una battuta l'intervista di Edin Dzeko con Peter Schmeichel, leggenda tra i pali del Manchester United e oggi tra gli opinionisti di CBS Sports Golazo. Poi il bosniaco, autore della rete del vantaggio all'8' nel derby vinto 2-0 nell'andata delle semifinali di Champions League, passa all'analisi del match: "Abbiamo iniziato davvero bene. Sapevamo che il Milan è una buona squadra, ma noi siamo consapevoli di ciò che possiamo fare. Abbiamo cominciato in maniera molto aggressiva, cercando di andare alti nell'uno contro uno e siamo stati fortunati nel segnare questi due gol all'inizio. Poi abbiamo provato a gestare la partita, siamo stati un po' sfortunati a non segnare il terzo gol, ma siamo felici anche con due. Se ci sentiamo di aver fatto abbastanza? Ci resta ancora la partita di ritorno. Come ho detto prima, avremmo potuto fare un altro gol che ci avrebbe dato un aiuto in più per il secondo round, ma siamo felici con il 2-0, sapendo che sulla carta giocavamo in trasferta. Abbiamo una squadra che ha esperienza, abbiamo vinto la prima partita e credo che nella seconda riusciremo a dare anche di più per arrivare in finale".

Infine, siparietto con l'ex difensore del Manchester City Micah Richards, che in studio ha definito Dzeko il suo miglior amico: "Non è il mio miglior amico, ma è mio amico. Micah, spero di vederti in finale. Lì anche martedì? Allora ci vediamo martedì prossimo".