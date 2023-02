È Denzel Dumfries il protagonista del Match Day Programme dell'Inter nel giorno di Inter-Udinese. L'olandese, nome al centro delel voci di mercato, di racconta la magazine nerazzurro.

IL PASSATO - "Sono diverse le persone che in qualche modo hanno segnato la mia vita professionale. L’allenatore che mi ha fatto debuttare, Alex Pastoor, sicuramente mi ha dato una chance importante per la mia carriera. David Mendes da Silva ha giocato con me allo Sparta Rotterdam, con lui mi sono confrontato sempre molto e poi Edgar Davids".

LE CARATTERISTICHE - "Concentrazione, disciplina e determinazione sono caratteristiche essenziali che fanno parte della mia carriera. La frase che mi rappresenta? Un obiettivo senza un buon piano per raggiungerlo rimane solo un sogno".