Dumfries, il futuro è un’incognita. Domani torna ad allenarsi col Psv?

A differenza del compagno Malen, il terzino non ha trovato ancora un accordo per il trasferimento in un altro club

Christian Liotta

Denzel Dumfries non ha ancora trovato un accordo con un nuovo club e per questo motivo, secondo quanto riferisce quest'oggi il quotidiano Eindhovens Dagblad, l'esterno reduce dagli Europei con la Nazionale olandese potrebbe tornare domani ad allenarsi nel centro sportivo del suo attuale club, il Psv Eindhoven. Una notizia comunque importante, considerando che non più tardi di qualche giorno fa il tecnico Roger Schmidt dava come praticamente impossibile un ritorno di Dumfries e Donyell Malen al De Herdgang. Ma, se Malen è pronto a raggiungere il Borussia Dortmund, per Dumfries la situazione è ancora lontana dallo sbrogliarsi e allora ecco che il 25enne terzino si appresta ad iniziare la preparazione prestagionale con le Lampadine.