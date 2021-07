Dreyfus (Socios.com): “Lavoriamo da anni sull’Inter, i tifosi entreranno nel club”

Il fondatore della piattaforma spiega i dettagli della nuova collaborazione con il club nerazzurro

Stefano Bertocchi

Una delle grandi novità in casa Inter è il legame stretto con Socios.com, nuovo sponsor da 20 milioni l’anno che fa del “Fan Token $INTER” e della criptovaluta a cui è “agganciata” la piattaforma la sua forza. Tutto nato dalla mente del fondatore Alexandre Dreyfus, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport racconta la nascita della collaborazione con il club nerazzurro: "Da due anni e mezzo ci lavoriamo, l’Inter è stata una delle prime squadre a cui ci siamo avvicinati - svela alla rosea -. A quei tempi nessuno capiva cosa volessimo fare e ora invece abbiamo rapporti con oltre 40 squadre, tra cui anche Juve, Milan e Roma. La sponsorizzazione sulla maglia non era il nostro primo obiettivo, ma è stato un salto di qualità: il centro è il Token, la maglia è il modo per arrivarci".

I tifosi sono molto curiosi: che si può dire loro?

"Lavoriamo con molti club rivali, anzi a volte le tifoserie si odiano, ma non ci riguarda: noi li spingiamo solo ad aprirsi alla base. Ecco, ai tifosi interisti, soprattutto quelli lontani, diciamo: non siete soli, ovunque avrete un nuovo modo per guardare all’oggetto della vostra passione".

Qualche dettaglio sul prodotto che offrirete?

"Saranno 20 milioni i Fan Token dell’Inter che potranno essere acquistati/scambiati. E contiamo che il 20% degli acquirenti non arriverà dall’Italia. Per il resto, basta un telefono: si può comprarne anche uno solo per votare i sondaggi proposti e iniziare a partecipare alla vita del club. E più partecipi, più ottieni premi in cambio. Il secondo livello è quello che permette di seguire l’aumento/diminuzione del valore dei token da comprare o vendere: la variazione del prezzo dipende dalle condizioni del mercato".

Ha trovato nell’Inter questa apertura verso un futuro sempre più digitale?

"È un club con una visione e un presidente giovane con cui ho parlato. Zhang ha capito subito la direzione da seguire. Certo, ci responsabilizza ed eccita essere sulla loro maglia, cosa che succede solo col token pensato per il Valencia! Dobbiamo quindi fornire l’esperienza migliore e spingere altri team a seguire l’Inter".

Ad esempio, a quali decisioni parteciperanno i tifosi?

"Dipenderà dal club stesso, lo sapremo all’inizio della stagione. Non riguarderanno lo sport o il business, ma aspetti che sanno eccitarli. Pensate a quanto può entusiasmare anche solo scegliere la musica allo stadio... Una volta i tifosi dell’Apollon Limassol hanno usato i Fan Token per scegliere la formazione per un’amichevole. Lavoreremo perché le quattro squadre italiane della nostra galassia si sfidino in amichevole e siano proprio i fan a decidere le formazioni e le sostituzioni".