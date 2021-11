Dreyfus, ad Socios.com: “Aiutiamo i club ad arrivare al 100% della fan base”

Il fondatore dell'azienda sponsor dell'Inter: "Le basi di utenti più grandi sono nei paesi emergenti, altrove c'è paura dell'ignoto"

Intervistato da Off The Pitch, Alexandre Dreyfus , amministratore delegato di Socios.com , main sponsor dell'Inter, racconta quale è l'idea alla base del suo progetto, nato per raggiungere la più ampia platea di tifosi possibile, sfruttando una sorta di potenziale inespresso dell’industria calcistica: "Qualcosa che ho imparato negli ultimi due anni è che i club non possono raggiungere il 100% della loro base di fan . I club affermano di avere dieci, venti, quaranta, cento milioni di fan! Eppure hanno un milione e mezzo di follower su Twitter. Qui mancano novantanove milioni di persone. Quindi cosa puoi offrire loro di diverso da quello che facevi prima?".

Ma perché adoperare proprio una criptovaluta come Chilliz? "Perché siamo un prodotto globale, quindi non vogliamo mostrare una valuta diversa per ogni Paese. Mostriamo qualcosa che è globale. La realtà è che la maggior parte dei nostri token può essere disponibile anche su altri scambi di terze parti. Dov’è la nostra più grande base di utenti? La nostra più grande base di utenti sono tutti nei paesi emergenti, Turchia, Brasile, Asia, un po’ di Africa, ma Brasile, Argentina, che ci dicono che c’è un appetito per i tifosi di avere un rapporto diverso con i club. Nei paesi tradizionali o non emergenti c’è la paura dell’ignoto".