Youri Djorkaeff parla ai microfoni di Amazon Prime Video nel giorno di Inter-Porto. Mostra con orgoglio la tessera degli abbonamenti della stagione '97-'98, con il suo gol alla Roma impresso. "E' finito sugli abbonamenti. Moratti voleva fare una statua fuori dal Meazza. Però San Siro non appartiene all'Inter e allora ha fatto l'abbonamento e ce l'ho sempre con me. Qualche volta in Italia mi sbaglio e invece della carta di credito mi viene fuori la tessera dal portafoglio... Chi può rifarlo? Basto io, gli altri s'inventino qualcosa di diverso", risponde sorridendo.