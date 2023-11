Prova a schivare le domande sul figlio Federico Gianni Dimarco, raggiunto da 'SportWeek', magazine della Gazzetta dello Sport, nel suo negozio ortofrutticolo di Porta Romana a Milano per provare a parlare un po' dell'esterno nerazzurro, punto di riferimento della squadra di Simone Inzaghi: "No, guardi, lasci stare. Sono già venuti tre dei suoi colleghi, e a tutti ho detto la stessa cosa: bisogna parlare con l'Inter. Anzi, vi do il numero del suo agente: se loro e Fede danno il permesso, sono a disposizione".

In passato, però, lui si era esposto mediaticamente: "Sì, quando Federico era la riserva di Ivan Perisic e nessuno se lo filava. Adesso è sulla bocca di tutti, e io non vorrei dire una parola sbagliata", la premurosa precisazione del padre.

