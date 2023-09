L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo il match pareggiato per 1-1 contro la Macedonia: "Oggi abbiamo espresso concetti su cui abbiamo lavorato in settimana - ha esordito -. Nel primo tempo avevamo il controllo del gioco, nel secondo abbiamo smesso completamente di giocare. In match così basta poco per riaprirle".

Su Spalletti: "Abbiamo iniziato a lavorare da poco, da questa settimana. È stata la prima convocazione con il nuovo mister. Al di là di ciò che chiede agli esterni contava vincere, peccato non esserci riuscito. Come mi trovo? Bene, dipende dalle situazioni di gioco. Quando hai in controllo una partita e prendi gol sull'unico tiro in porta un po' ti scende tutto, ma siamo l'Italia e dopo un gol dobbiamo reagire. Bisogna tirarsi su le maniche e dalla prossima partita cambiare marcia. Si lavorerà".