"Questa comunicazione è emessa in risposta alle richieste della comunità che cercano chiarimenti sullo status di alcune sponsorizzazioni sportive precedentemente annunciate. Si riferiscono al coinvolgimento del marchio 'Digitalbits' in associazione con Zytara Labs". Dopo la conclusione degli accordi con Inter e Roma per il mancato pagamento delle sponsorizzazioni, la piattaforma blockchain rompe il silenzio e interviene per la prima volta pubblicamente con una lunga nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.

"È essenziale chiarire che la Fondazione non assume alcuna rappresentanza legale in relazione a questi accordi di sponsorizzazione - si legge nel comunicato -. Pertanto, non può fare false rappresentazioni riguardo al suo ruolo in queste trattative, né può divulgare o commentare alcuna disposizione legale mai esistita o esistente tra Zytara Labs e le entità partner. Sfortunatamente, nonostante un inizio promettente e sviluppi significativi delle partnership che coinvolgono tutte le parti, la Fondazione è venuta a conoscenza di alcune sfide emerse all’interno di queste relazioni di sponsorizzazione, con conseguenze significative e impatti negativi sul marchio di DigitalBits".

"L’unico obiettivo della Fondazione - prosegue la nota - rimane lo sviluppo e il supporto continuo dell’ecosistema di DigitalBits a beneficio della sua comunità. Di buona fede, la Fondazione ha avviato discussioni individuali con le parti interessate per esplorare potenziali contromisure e rimedi. Tuttavia, a causa della complessità delle relazioni legali che coinvolgono Zytara Labs e tutte le parti interessate, la Fondazione ha interrotto qualsiasi discussione in corso e, in conformità con il suo impegno per la trasparenza, informa la comunità che, per quanto ne sappia, tutte queste partnership sono state definitivamente terminate. Queste partnership con Zytara Labs coinvolgevano FC Internazionale, AS Roma, David Beckham e i diritti NFT di Francesco Totti".

"Francesco Totti e il pilota di MotoGP Fabio Di Giannantonio sono in contatto diretto con la Fondazione come Ambasciatori di DigitalBits, come attualmente si presenta la situazione - si legge ancora -. Questa comunicazione costituisce un avviso ufficiale alla comunità di DigitalBits e a tutte le parti interessate, fornendo chiarezza sulla posizione della Fondazione in queste trattative di sponsorizzazione e sulle azioni intraprese successivamente per affrontare la situazione. La Fondazione ha intrapreso un nuovo percorso, mirando a promuovere l’adozione sostenibile della blockchain di DigitalBits coinvolgendo partner dell’ecosistema con piena divulgazione e trasparenza. Come parte di questo nuovo percorso, la Fondazione condurrà sessioni di domande e risposte (Q&A) della comunità per qualsiasi nuova partnership. Ciò fornirà un’opportunità attiva alla comunità di cercare chiarimenti e ottenere informazioni su eventuali nuovi sviluppi", conclude Digitalbits.

