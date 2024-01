In quel di Firenze l'Inter non ha minimamente sentito le pesanti assenze di Barella e Calhanoglu, squalificati per la difficile trasferta vincente contro la Fiorentina. Lo assicura Paolo Di Canio durante il suo intervento dagli studi di Sky Sport: "Se si è sentita l'assenza di Barella e Calhanoglu? Per niente, ma una grande squadra è questo. Asllani è lì da un po' di tempo ed è cresciuto anche fisicamente, anche se non ha illuminato il gioco ha fatto la sua prestazione.

Frattesi invece ha fatto un grande lavoro con la palla, ha fatto respirare la squadra ed è arrivato spesso nell'area di rigore viola. Ha dato un contributo importantissimo. La squadra forte è questa: anche se mancano giocatori straordinari, chi gioca fa sentire la sua qualità in maniera diversa".