"Dopo 15 minuti, l'Inter aveva creato tre occasioni stralimpide, è partita con il pedale dell'acceleratore pigiato". Così Alex Del Piero, nell'analizzare durante 'Sky Calcio Club' la prova dei nerazzurri a San Siro, dove è arrivata la vittoria per 1-0 contro la Roma dell'ex Romelu Lukaku grazie al gol di Marcus Thuram. Un giocatore che sta avendo un impatto devastante sulla Serie A, come sottolineato da Pinturicchio: "Oggi l'Inter è una squadra che ha preso consapevolezza dalla finale di Champions della scorsa stagione e che ha fatto alcuni aggiustamenti sul mercato prendendo, ad esempio, Thuram. Io lo conosco da quando era bambino, è un ragazzo straordinario sotto il profilo dell'impegno e della determinazione. Dopo un inizio un po' sofferto, ora segna ogni domenica e fa la differenza. Poi il centrocampo è straordinario. L'Inter gioca da squadra campione, anche se non ha vinto né scudetto né Coppa Campioni".

