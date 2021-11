De Vrij respinge i rumors: “Tottenham? Non so niente, Conte non mi ha chiamato”

Il difensore: "Collegamento facile perché ho già lavorato con lui all'Inter"

La nomina di Antonio Conte come nuovo manager del Tottenham ha aperto inevitabilmente scenari di mercato che sono tornati di moda anche fuori stagione. Come i rumors che sono circolati sul conto di Stefan de Vrij, accostato agli Spurs al pari di altri compagni di club: "Nego queste voci, non so niente di niente - ha detto il difensore olandese parlando in esclusiva ai colleghi di Ziggo Sport -. Il collegamento è facile perché l'allenatore con cui ho lavorato all'Inter ora è lì, ma io non so niente. Conte non mi ha contattato per questo. Sono concentrato sulla Nazionale, ora è questa la mia priorità".