Come preannunciato martedì scorso dal suo agente Federico Pastorello, Stefan de Vrij proseguirà la sua carriera all'Inter almeno fino al 2025, dopo aver rinunciato ad altre offerte, una delle quali proveniente dalla ricchissima Arabia Saudita. In giornata, si legge sul sito Gianlucadimarzio.com, il club nerazzurro ha definito gli ultimi dettagli del rinnovo del difensore olandese, che firmerà un biennale con un'opzione per il terzo anno.