Dopo la sentenza di qualche ora fa del tribunale di Amsterdam che ha bocciato il ricorso tentato dalla SEG nei confronti della decisione vagliata nel 2022 che costringeva l'ex agenzia di procura di De Vrij a rimborsarlo di 4,75 milioni di euro, il difensore dell'Inter si esprime con soddisfazione per il verdetto espresso dal giudice. Di seguito le sue parole:

"Sono molto felice che, per la seconda volta, il tribunale olandese abbia confermato che avevo ragione nella mia causa contro SEG e abbia addirittura aumentato la sanzione per SEG. La corte ha deciso che: 1. La SEG ha effettivamente agito come mio rappresentante nelle trattative contrattuali con l'Inter. 2. SEG non mi ha informato della loro commissione sproporzionata. 3. ⁠Dovrei essere risarcito per l'importante perdita finanziaria che SEG mi ha causato. Penso che la trasparenza sia molto importante e spero che questo caso aiuti altri calciatori ad avere un maggiore controllo sulla propria carriera" ha detto Stefan De Vrij tramite i canali social nel comunicato congiunto con Cresta.thesportsfirm, la sua agenzia di avvocati specializzati in diritto sportivo.

