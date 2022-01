Darmian: “Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Gosens e Caicedo forti”

Il difensore dell'Inter parla a Sport Mediaset: "Il derby? Sarebbe una cosa bellissima poter vincere"

Nel giorno dell'ufficialità di Robin Gosens come nuovo rinforzo dell'Inter, la redazione di Sport Mediaset decide di intervistare Matteo Darmian. L'esperto difensore nerazzurro parte da un'analisi di questo primo mese in campo nel 2022: "Sapevamo che gennaio era importante per noi e lo abbiamo superato nel migliore dei modi. Adesso con questa sosta ci stiamo preparando al meglio per un altro mese importantissimo in cui avremo tante sfide difficili - sottolinea l'ex United -. Vogliamo fare del nostro meglio e andare avanti in tutte le competizioni e ci proveremo, a partire dal derby. Quando giochiamo bene ci divertiamo di più anche noi, ma non sempre lo possiamo fare e a volte dobbiamo essere più sporchi".