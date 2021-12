Danovaro: “Inter, Usa e Paesi arabi mercati ideali per investimenti futuri”

Il direttore marketing dell'Inter racconta il suo viaggio in Brasile: "Insieme alla Cina, questo è ora il nostro mercato principale"

Luca Danovaro, CMO-direttore marketing dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a GloboEsporte nella quale ha spiegato motivazioni e attività della sua tournée in Brasile: "Il Brasile per noi è un mercato chiave. Investiamo tempo e persone, abbiamo un'agenzia in Brasile e crediamo molto in questo Paese. Qualche anno fa abbiamo creato un programma di Academies e ne abbiamo realizzate 50, abbiamo un grande progetto. Ma questo è solo l'inizio. Con Inter Academy vogliamo insegnare i valori dell'Inter. E abbiamo zero intenzioni di trovare il prossimo Ronaldo: per noi sono strumenti di marketing. Per il viaggio in un Paese come il Brasile, pazzo per il calcio, la nostra visione è ispirare le persone attraverso il nostro calcio, le nostre accademie e anche i nostri contenuti, giocatori, ex giocatori e club. Questo è il motivo per cui sono venuto qui".