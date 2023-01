Stephane Dalmat continua ad avere un rapporto costante coi propri follower. Anche oggi, nel giorno di Inter-Atalanta, il francese ha pubblicato un video incentrato in realtà soprattutto sul caso Skriniar. "Partita difficile come sempre, ma è anche il giorno di fine mercato - dice -. Non sono dirigente o giocatore dell'Inter, ma conosco un po' il calcio. Non sono arrabbiato coi dirigenti, sono più competenti di me, ma uno come Skriniar non aspetti l'ultimo anno per rinnovare. Oggi non può più giocare a Milano. Ha firmato con il Paris Saint-Germain, l'Inter chiede 20 milioni perché il PSG ha i soldi.