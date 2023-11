Dal proprio profilo Instagram, Stephane Dalmat offre la sua presentazione del match di questa sera tra Juventus e Inter: "Sappiamo tutti la rivalità che c'è tra le due squadre, le due più forti d'Italia quest'anno. Siamo davanti due punti a loro e possiamo mandarli a meno cinque; sarà complicato, perché contro la Juve è sempre così specie in casa loro. Ma quest'anno abbiamo una squadra per vincere contro tutte le altre squadre, non solo in Italia ma anche in Europa. L'Inter adesso fa paura a tutti. Ci sarà un po' di stanchezza ma credo che tutti i giocatori vogliano giocare questa partita cercando una bella vittoria".

Dalmat non nega la voglia di vedere vincere l'Inter: "Dobbiamo far vedere di essere più forti della Juventus sul campo. L'Inter dovrà essere concentrata dal primo al 95esimo minuto, in questo modo avrà più possibilità di fare gol; la Juve va attaccata. Prevedo una partita fisica, anche se vinciamo 1-0 con una brutta partita io firmo subito; l'unica cosa che voglio sono i tre punti. Al limite un pareggio, ma vogliamo vincere tutte le partite. Sarà una lunga domenica, aspetto questa partita con ansia; spero che stasera saremo tutti felici per la vittoria, che sarebbe un segnale molto importante per il resto del campionato".

