Stephane Dalmat non fa mistero della sua amarezza per la sconfitta dell'Inter contro il Bologna. Nel suo consueto appuntamento su Instagram, l'ex centrocampista nerazzurro si sfoga così: "Non è possibile, non è possibile così. Non so più cosa dire perché questa squadra è strana: come mi spiegano la vittora di tre o quattro giorni fa in Champions contro il Porto e poi la sconfitta col Bologna? L'avevo detto ieri, è difficile dopo una partita di Champions League concentrarsi per una partita come il Bologna, e ho detto che solo i grandi campioni lo fanno: questa squadra non è una squadra fatta di grandi campioni, è un bella squadra e lo ha dimostrato ottenendo risultati contro grandi squadre ma non è una grande squadra. Ora che dire: dobbiamo cambiare tutto, cambiare allenatore e se ci fosse la possibilità direi di sì. Ma qui, siamo quasi alla fine della stagione e dobbiamo stare vicini alla squadra e aiutarla, anche se a volte non lo meritano e capisco le persone arrabbiate. Basta vedere la reazione dei tifosi dopo la partita contro il Porto: tutti, me compreso, erano felicissimi perché avevamo visto una squadra che stava dando tanto in campo. Adesso è riuscita a fare il contrario della prima parte di stagione, all'andata l'Inter non è riuscita a vincere contro le grandi e ha vinto contro le piccole. Qui in questa seconda parte di stagione sta facendo l'opposto: riesce a battere Napoli, Udinese, Porto, la Supercoppa contro il Milan e poi fa una prestazione bruttissima contro il Monza, ieri contro il Bologna".