Ai tifosi dell'Inter non sfugge proprio nulla. In queste ore in tanti si sono accorti di un dettaglio curioso sullo store ufficiale del club nerazzurro. Se si procede all'acquisto delle maglie 2023/24, il numero affiancato al nome di Cuadrado è il 7 e non il 17 indossato dall'ex Juventus durante il precampionato. L'Inter non ha mai annunciato sui social il numero del colombiano a differenza di altri acquisti. Ma non finisce qui. Viene precisato infatti che gli "ordini che comprendono la personalizzazione di Cuadrado subiranno ritardi": che sia questo invece un indizio di mercato?