Dalbert: “Al Cagliari dopo aver parlato con Nainggolan. Voglio fare tanti gol e assist”

Il laterale brasiliano: "Sono felicissimo, Semplici per ora mi lascia libero in campo"

Giocatore del Cagliari ufficialmente da mercoledì, quest'oggi Dalbert ha espresso le sue sensazioni per questa nuova avventura direttamente dal ritiro rossoblu di Pejo: "Sono felice di essere qui e di indossare questa maglia - dice il brasiliano in un'intervista realizzata dal club sardo -. Alcuni miei amici mi hanno parlato bene della squadra, della città e delle strutture: per questo ho detto sì al Cagliari. Ho parlato con Radja (Nainggolan ndr) che mi ha parlato benissimo del Cagliari. E' bello avere in squadra un connazionale come Joao Pedro, sono contento che ci siano anche altri sudamericani: questo mi aiuta con la lingua".