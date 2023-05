Milano è nerazzurra, ma anche una buona fetta d'Europa che, a prescindere da come andrà in quel di Istanbul, sarà comunque per buona parte tinta con i colori di "quella splendida notte" (del lontano 1908) - per citare lo statuto della Beneamata -. Per la quarta volta nel 2023 è l'Inter ad avere la meglio sui cugini del Milan, ieri ancora una volta andati ko in una stracittadina, che per inciso è quella per eccellenza che ha definitivamente spedito la squadra di Simone Inzaghi a Istanbul, dove si giocherà la finale di Champions League. Un orgoglioso risultato che fa gongolare i nerazzurri che, non a caso, stanno tappezzando il capoluogo meneghino. "From Milano to the stars. All around our city (da Milano alle stelle. In giro per la nostra città)" si legge nel claim utilizzato dal club di Viale della Liberazione per festeggiare l'impresa e riproposto anche sui social.