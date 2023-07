"Sono onorato, è un affetto che mi aspettavo ma non così grande. È un effetto straordinario sapere che questa gente mi vuole bene e apprezza il calciatore ma soprattutto l'uomo. Sono cose che per me hanno un valore immenso". Parole e musica di Danilo D'Ambrosio, intercettato da Sport Mediaset a margine della festa della Curva Nord nerazzurra.

Ti dispiace che sia finita così?

"Mi spiace che sia finita, ma io non porto rancore o rabbia. Come ho dichiarato, avrei desiderato terminare la carriera all'Inter. Questo non è stato possibile ma non provo rancore. Tiferò sempre Inter e auguro ai dirigenti di fare il miglior mercato possibile".

Che Inter stai vedendo nascere? Più forte o più debole dell'anno scorso?

"Non è questione di più forte o meno forte. È un'Inter diversa sicuramente, ma con i giocatori che ci sono come Lautaro, Barella, De Vrij ed altri resta lo zoccolo duro: sono sicuro che loro faranno sentire il senso d'appartenenza ai nuovi arrivati. Questo pubblico trascinerà i vecchi e i nuovi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!