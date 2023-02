Julio Ricardo Cruz ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per presentare la sfida in programma questa sera a San Siro tra Inter e Porto, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Rischio di sottovalutare il Porto? Non si deve farlo, assolutamente. Come ho già detto: in Champions qualunque risultato è possibile. Magari sei sicuro di vincere e poi vieni eliminato. Il Porto non è arrivato primo nel girone per caso, se la giocherà esattamente come farà l’Inter. Ed essere in casa darà il dovere ai nerazzurri di vincere. Ogni anno cresce la partecipazione del tifo nerazzurro: è bellissimo. San Siro pieno è unico".

"Credo che l'Inter è pronta per il salto di qualità. Per due aspetti: la maggior esperienza e il fatto che non c’è una squadra che dà l’impressione di essere così più forte delle altre - aggiunge -. Mi viene solo il Bayern Monaco, forse. Per il resto, nessuna ti fa dire: ‘Arriverà sicuramente in finale di Champions’. Per questo, dico che l’Inter ha la possibilità di arrivare in finale. Se passa il turno, può giocarsela con tutte”.