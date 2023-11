Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A con RDS a pochi giorni dalla sfida tra i nerazzurri e la Juventus, un match che spess e volentieri lo ha visto protagonista in passato: "E' bellissimo che la gente si ricordi ancora i tanti momenti vissuti nonostante passino gli anni. Penso sia un po' la vita di un calciatore, fatta di momenti belli e momenti brutti e talmente veloce da non capire quando sei fuori. La cosa bella è parlare di quello che abbiamo fatto con la Juve anche adesso".

Cruz parla anche di Lautaro Martinez.

"Se può vincere la Scarpa d'oro? Mi auguro di sì, sta vivendo un periodo bellissimo con l'Inter e con la Nazionale argentina con la quale ha vinto Mondiale e Copa America. Sembra facile ma non è facile vivere un momento come il suo, dove è capitano all'Inter, con la squadra che sta andando fortissimo e c'è un popolo che lo ama. Questa è la cosa più bella che ti può succedere da calciatore, anche a me è successo. Penso sia bellissimo per lui, per la famiglia e per tutti i suoi amici: cinque anni fa non era così, ora deve vivere questo momento".

Qual è la cosa che ti piace di più dell'Inter di oggi?

"Il lavoro che stanno facendo. Non bisogna trascurare questa cosa: all'Inter c'è un allenatore che ha capito benissimo dove è seduto, e credo che i giocatori lo stiano seguendo. Poi la società sta facendo molto bene, c'è un bel mix di tutto, dei giocatori e di tutto il lavoro delle persone che non si vedono ma che è essenziale perché la squadra vada bene. Mi fa piacere vedere giocare bene l'Inter, vederla avere la partita in mano; non capita spesso di vedere squadre con la voglia che ha l'Inter".

Quanto vedi l'Inter davanti alla Juve? E in cosa può darle fastidio la Juve?

"Ho sempre detto che per vincere lo Scudetto bisogna vincere le partite. La Juve ha vinto una partita fondamentale a Firenze, vuol dire che ci tiene a vincere lo Scudetto. Ma l'Inter anche in Champions sta facendo benissimo, punta ad arrivare in finale come lo scorso anno. Penso che l'Inter sa benissimo gestire queste due competizioni, cosa che la Juve non sta facendo. Se è un vantaggio per la Juve? Sanno benissimo che devono vincere il campionato, è l'unica cosa che hanno in testa".

Pensi che Milan e Napoli possano ancora inserirsi?

"Juve-Inter sarà molto importante per capire chi potrà vincere lo Scudetto, ma non dobbiamo pensare che solo loro due punteranno al titolo. Ma ci sono anche Milan e Napoli; il Milan due anni fa ha vinto lo Scudetto davanti all'Inter; e anche il Napoli può vincere ancora pur non avendo iniziato benissimo. Non dobbiamo lasciar passare queste cose. Fino alla fine non si sa mai chi può vincere".

