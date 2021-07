Cottarelli: “Interspac, tre fonti di finanziamento. Non siamo aggressivi, vogliamo aiutare la società”

Le parole del presidente di Interspac a Mi-Tomorrow

Mattia Todisco

Carlo Cottarelli ha parlato a Mi-Tomorrow del progetto di iniziativa popolare denominato Interspac. "Come ho convinto chi ha aderito? Non c'è voluto molto perché tutti capiscono che è il momento di cercare di fare qualcosa per l'Inter - dice l'ex commissario alla spending review - Siamo all'acquisizione delle informazioni. Nelle fasi successive vedremo se c'è possibilità per un accordo, a quel punto ci sarebbe la raccolta. Ora sono tutti entusiasti, il percorso è difficile, però dobbiamo provarci".

Tra il 15 e il 20 luglio arriveranno i risultati del questionario. Cottarelli fa una specifica su quelle che sono le intenzioni. "Quel che cerchiamo di fare è avere tre fonti di finanziamento: i tanti che danno individualmente poco, gli imprenditori e manager che possono mettere un po' di più e poi gli investitori istituzionali come possono essere Adidas, Audi e Allianz nel Bayern Monaco, tanto per parlare di un club fondato sull'azionariato popolare. Vedremo come instaurare il rapporto con la società, con cui vogliamo lavorare assieme. Mi preme specificare che il nostro non è un attacco aggressivo".

Detto che al momento sembra finita la fase di reclutamento tra i grandi nomi, per Cottarelli l'azionariato popolare può diventare un modello di sostenibilità. "Si sostituisce il capitale a debito con uno che non vuole essere remunerato. Si risparmia sugli interessi. Sull'esperienza tedesca, pensiamo si crei un legame più stretto coi tifosi, con maggiori entrate per biglietti, vendite, prodotti, pubblicità. In cambio si chiederà di avere un'influenza nella gestione della società. Il meccanismo sarà quello della spac? Ad oggi siamo una Srl. Se si facesse una raccolta si dovrebbe trovare uno strumento. Probabilmente il crowdfunding non è adeguato e quindi sarebbe effettivamente una spac: si danno dei soldi, si conclude l'accordo e poi si chiede se l'affare va bene. Per ora abbiamo pochissime spese: se dovessimo chiudere, i soldi verrebbero ridati indietro praticamente tutti".