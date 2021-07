Cottarelli: “InterSpac, sondaggio ok. Prossimo passo? Parlare con Suning”

Il promotore del progetto di azionariato popolare: "I numeri raccolti ci danno credibilità, vedremo se si potrà lavorare insieme"

Carlo Cottarelli, promotore del progetto InterSpac, torna a parlare della sua iniziativa in collegamento con Sky Sport: "L'idea è nata due anni e mezzo fa, ma all'epoca la proprietà Suning non era interessata a questa cosa. Questa volta non abbiamo avuto segnali negativi, anzi si è registrato un certo interesse. Quindi abbiamo allargato questa iniziativa anche attraverso il sondaggio sul nostro sito che scade alle 23 di oggi. Invito tutti, anche i non interisti, a rispondere entro quell'ora".