Cottarelli: “Interspac? Se funziona cerchiamo una quota elevata”

L'intervento del presidente del progetto al Social Football Summit

Cottarelli, come in altri interventi, ha spiegato che il vantaggio dell'azionariato popolare è che il tifoso resta, non cambia idea, immette un capitale che non vuole essere remunerato e quindi consente risparmi sugli interessi e crea un ulteriore legame con la piazza. Fatto sta che Steven Zhang, a margine dell'assemblea dei soci, non ha dato risposte propriamente entusiaste: "Quello che ha detto Zhang ha senso, stiamo lavorando con Deloitte per preparare un progetto che a tempo debito presenteremo alla società. Bisogna avere un business plan, ma le cose vanno un po’ più per le lunghe - ha dichiarato Cottarelli - Sugli investitori istituzionali, mi sembra ovvio che un progetto così ne beneficerebbe. Quando parlo di azionariato popolare non parlo solo dei piccoli, ma anche dei medi o dei più grandi. L’idea è di avere una quota molto elevata se questa cosa funziona. Per ora è un’idea, per concretizzarla ci vogliono le condizioni"