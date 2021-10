Corsera – Stadio, più calcio e meno cemento: intesa tra Milan, Inter e Comune

Si torna ai limiti del Pgt per hotel, uffici e centro commerciale, spiegano i colleghi del Corriere della Sera

Oggi, dopo il secondo incontro in pochi giorni tra Inter, Milan e il Comune di Milano, si è finalmente sbloccato l'impasse sul fronte nuovo stadio. "Ritengo che la giunta possa procedere rapidamente a deliberare il pubblico interesse", ha dichiarato in mattinata Beppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, al termine del summit con i due club. Annunciando che il nodo si è sciolto grazie al taglio delle volumetrie degli edifici attorno al futuro impianto: si torna ai limiti del Pgt per hotel, uffici e centro commerciale. In sintesi: più calcio e meno cemento.